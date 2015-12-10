新加坡交易所推出亚洲债券交易平台

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透新加坡12月10日 - 新加坡交易所(SGX) (SGXL.SI)周四表示，已推出一个名为SGX Bond Pro的交易平台，该平台旨在连接亚洲企业债买家和卖家。
新加坡交易所称，这是亚洲首个债券店头交易场所，将力争为机构投资者提供更好的保护，并促进交易规模的扩大。
该交易所表示，SGX Bond Pro最初交易以美元、日圆和欧元计价的亚洲企业债，随后料将交易以亚洲货币计价的债券。
随着监管压力增加，加上银行业不愿持有大量存货，一些金融市场人士认为由交易所经营的债券交易平台正获得青睐，不过也有的人称，这类交易可能缺乏流动性。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。