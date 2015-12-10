新加坡交易所推出亚洲债券交易平台

路透新加坡12月10日 - 新加坡交易所(SGX) (SGXL.SI)周四表示，已推出一个名为SGX Bond Pro的交易平台，该平台旨在连接亚洲企业债买家和卖家。

新加坡交易所称，这是亚洲首个债券店头交易场所，将力争为机构投资者提供更好的保护，并促进交易规模的扩大。

该交易所表示，SGX Bond Pro最初交易以美元、日圆和欧元计价的亚洲企业债，随后料将交易以亚洲货币计价的债券。

随着监管压力增加，加上银行业不愿持有大量存货，一些金融市场人士认为由交易所经营的债券交易平台正获得青睐，不过也有的人称，这类交易可能缺乏流动性。(完)