回收循环利用 新加坡引领水资源革命

汤森路透基金会新加坡8月3日（记者 Alisa Tang） - 50年前，新加坡不得不定量供应水，臭气冲天的河流里没有鱼，充斥着造船、养猪和厕所垃圾，这些都直接排入河流中。

今天情况完全不同了。作为世界上人口最密集的国家，新加坡现在从三分之二的土地上收集雨水、回收利用废水甚至正在研发类似人类肾脏功能的技术来淡化海水。

“我们用了一生的时间改变新加坡，”为新加坡公用事业局工作了30年的工程师George Madhavan说道。

“这不是复杂的事，更多的是政治意愿……关键的成功因素是政府，政府将不同部门协调起来制定出一个计划。”

世界各国政府都在面对乾旱和洪水等水危机，很多政府正在借鉴新加坡的经验。

在很多国家，预防洪水和管理饮用水分属两个机构。而在新加坡，公用事业局管理整个水资源循环，Madhavan对汤森路透基金会说道。

公用事业局的目标是尽可能多的收集雨水和回收废水。

“这意味着理想的情况是我们不卖水，我们出租水。我们会回收并净化水。我们就像个洗衣店。这样就能很多倍地增加水供应量。”Madhavan指出。

“你今天喝的水和恐龙喝的水是一样的。我们并不制造或毁灭水。水是循环的。我们只是通过技术缩短循环回路。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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