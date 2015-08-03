回收循环利用 新加坡引领水资源革命

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Alisa Tang
汤森路透基金会新加坡8月3日 - 50年前，新加坡不得不定量供应水，臭气冲天的河流里没有鱼，充斥着造船、养猪和厕所垃圾，这些都直接排入河流中。
今天情况完全不同了。作为世界上人口最密集的国家，新加坡现在从三分之二的土地上收集雨水、回收利用废水甚至正在研发类似人类肾脏功能的技术来淡化海水。
“我们用了一生的时间改变新加坡，”为新加坡公用事业局工作了30年的工程师George Madhavan说道。
“这不是复杂的事，更多的是政治意愿……关键的成功因素是政府，政府将不同部门协调起来制定出一个计划。”
世界各国政府都在面对乾旱和洪水等水危机，很多政府正在借鉴新加坡的经验。
在很多国家，预防洪水和管理饮用水分属两个机构。而在新加坡，公用事业局管理整个水资源循环，Madhavan对汤森路透基金会说道。
公用事业局的目标是尽可能多的收集雨水和回收废水。
“这意味着理想的情况是我们不卖水，我们出租水。我们会回收并净化水。我们就像个洗衣店。这样就能很多倍地增加水供应量。”Madhavan指出。
“你今天喝的水和恐龙喝的水是一样的。我们并不制造或毁灭水。水是循环的。我们只是通过技术缩短循环回路。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”