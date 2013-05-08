新加坡交易所与北矿所达成铁矿石交易合作协议

路透新加坡5月7日 - 新加坡交易所(SGXL.SI)宣布，与中国铁矿石现货交易平台运营商已达成合作协议。此举或将提升中国作为全球最大铁矿石买家的市场影响力。

新交所称，将与北京国际矿业权交易所(北矿所)在产品开发、市场拓展等领域展开合作，并联手打造中期计划，提高交易商在现货与衍生品市场间转移风险的能力。

全球逾90%的铁矿石互换通过新交所清算，北矿所运作的中国首个铁矿石现货交易平台成立于一年前。

中国购买全球逾10亿吨海运铁矿石中的三分之二左右，从数量来看铁矿石也是中国进口规模最大的大宗商品。该国希望提高对铁矿石定价的影响力。

近几年来铁矿石行业已转变定价方式，改用现货价格，结束了40年来的年度合约定价方式。

新交所称，这次双方达成的协议，是全球铁矿石市场上首宗国际衍生品结算机构与中国现货交易平台展开的合作。

北矿所与globalORE在新加坡展开竞争。后者未与新交所有铁矿石合作协议。

全球矿石必和必拓(BHP.AX)、淡水河谷(VALE5.SA)与力拓(RIO.AX)，以及宝钢(600019.SS)等中国钢铁商都是北矿所和globalORE平台的会员。

新交所2012年结算的铁矿石互换合约涉及数量高达1.09亿吨纪录高位，北矿所2012年5月正式运作以来处理的铁矿石交易规模为1,300万吨。(完)

(编译 程琳; 审校 郑茵)

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