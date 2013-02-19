利率操纵调查或导致新加坡弃用美元Sibor--消息

路透新加坡2月18日 - 据银行界知情人士称,新加坡金管局料将弃用美元新加坡银行间拆放款利率(Sibor).在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻爆光后,新加坡监管机构也在调查当地利率设定情况.

金管局于去年7月要求新加坡银行业协会的会员行检查各自指标银行间拆借利率的设定方式,重点是Sibor和互换利率(SOR).

上述银行界人士在给路透的短信中称,检查的结果"有可能"导致弃用美元Sibor.

新加坡金管局未就此事做出新的评论.该监管机构去年12月曾表示,检查仍在进行,臆测结果为时尚早.(完)

(编译 田建华; 审校 程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。