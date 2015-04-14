新加坡金管局意外维持货币政策不变 引发坡元上涨

路透新加坡4月14日 - 新加坡金管局周二政策决定令人意外，尽管经济正在放缓而通胀温和，但仍维持货币政策不变。这引发坡元上涨。

“新加坡2015年国内生产总值(GDP)料成长2-4%，整体通胀率以及金管局核心通胀率预估保持不变，”金管局在半年度政策声明中称。

“因此金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。汇率区间的坡度和宽度以及中点均维持不变，”金管局称。

新加坡金管局通过控制坡元汇率来调整货币政策。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的波动区间内上升或下跌。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率。

路透对25位经济学家和外汇分析师的调查显示，多数人认为，整体来看，鉴于经济成长放缓且整体通胀温和，所以进一步放宽政策的可能性似乎最大。

新加坡金管局1月意外降低坡元政策区间坡度，并调降今年通胀预估，称通胀前景随国际油价大跌“大幅改变”。(完)

(编译 王颖/王丽鑫；审校 郑茵/杜明霞)

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