新加坡金管局意外放宽政策 以因应低通胀压力（更新版）

(新增金管局声明稿细节、分析师评论)

路透新加坡1月28日 - 新加坡金管局周三在预定的4月政策检视之前意外放宽货币政策，成为全世界又一个为对抗通缩压力及经济成长放缓而果断行动的央行。

金管局声明稿表示，降低坡元政策区间坡度，系为了因应2014年10月上次政策会议之后国内通胀“明显转向”下行。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率(NEER)。

这是金管局自2011年10月以来首度放宽政策，消息一出，坡元兑美元贬值至2010年8月以来最低的1.3570坡元。

“自10月公布上次货币政策声明以来，全球和国内通胀环境发生变化，导致新加坡2015年消费者物价指数(CPI)前景发生了重大变化，”金管局声明稿称。

金管局表示，将维持坡元名义有效汇率政策区间温和逐步升值的做法，但将降低货币政策区间的坡度。

“政策区间斜度虽然降低，但金管局仍维持温和升值立场。同时，区间中值以及区间宽度也维持不变，”马来亚银行驻新加坡高级外汇分析师Christopher Wong说。

“此举并不是为了抵销升值的速度。这意味着金管局仍维持温和升值的立场，只是将速度放缓。”

新加坡鲜少在4月与10月的例会之外进行政策调整。上一回无预警调整货币政策是在2005年7月，当时系因中国弃守人民币固定汇率的政策。

新加坡周三的举动，令此类全球货币决策骤变的案例再添一桩，包括加拿大央行上周意外降息，以及欧洲央行规模大于预期的购债刺激计划--在在都是为了抵御因油价崩跌与全球经济放缓所引发的通缩威胁。

新加坡金管局并调降2015年整体与核心消费者物价指数(CPI)的通胀预估。

该行表示，这项政策调整，符合对2015年更温和的通胀预期，对于确保中期物价稳定颇为适切。

新加坡经济表现温吞，第四季成长放缓的速度快于预期，因全球需求状况不稳，导致制造业衰退，引发对2015年成长展望的疑虑。(完)

(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张涛/龚芳)

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