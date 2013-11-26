星展等银行竞逐兴业银行亚洲私人银行业务-消息

* 有意收购的最后名单有五家业者

* 星展看来最有可能达阵

* 法兴亚洲私人银行部门管理130亿美元资产

* 出售初期曾引起瑞银集团等业者的兴趣

路透新加坡/香港11月26日 -知情人士称，法国兴业银行(SOGN.PA)亚洲私人银行业务的最后一轮竞购中，已提交最终收购报价的有新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)、荷兰银行ABRGPA.UL等业者，这笔交易的规模约为4亿美元。目前规模较小业者纷纷退出亚洲竞争激烈的私人银行业务。

若交易顺利推进，这将是全球金融危机以来亚洲竞争激烈的私人银行业务第三起重大交易，因小型业者难以产生足够的营收来供养身价高昂的银行人士，且难以应付不断增加的监管成本。

熟知内情人士表示，瑞士信贷CSGN.VX也投递了最终标单。在第一轮竞购之后，法国兴业将起初10家竞购业者缩减为五家。目前尚不清楚另外两家投标业者是谁。

法兴亚洲私人银行部门管理约130亿美元资产，低于在这个区域达成规模经济的必要水准200亿美元。

法兴亚洲私人银行部门的初步价格预期介于3-6亿美元，但一名直接知情人士向路透表示，该业务的估值约在4亿美元。

星展银行私人银行业务在2012年底管理规模为460亿美元，该行被认为在竞逐队伍中占据领先位置，星展执行长PiysuhGupta在本月的业绩简布会上曾表示，将关注亚洲财富管理业务。

星展的私人银行资产规模略高于华侨银行旗下的财富管理部门新加坡银行，后者的管理规模是430亿美元。

在行业刊物Private BankerInternational进行的一次亚洲财富管理调查中，星展与华侨银行分别排名第九与第十位(link.reuters.com/pap54v)。

消息人士称，在法兴出售亚洲私人银行业务的初期，瑞银(UBS)与加拿大皇家银行也曾提出购买报价。据悉渣打银行也曾是竞购者之一但之后退出。(完)

(编译 隋芬; 审校 王洋)

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