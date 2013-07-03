淡马锡对中资银行的投资面临重大考验

路透新加坡7月3日 - 新加坡国有的投资机构淡马锡控股正面临压力，需要评估其大量持有中资银行股份的风险，因为中国经济将创逾20年来最慢增速。

作为享有AAA评级的财富基金，淡马锡过去几年向中国大型银行投入了数十亿美元，其中，2012年以来仅向中国工商银行(1398.HK)就投入了约24亿美元。

但由于信贷紧缩和坏账，中国银行业者目前面临艰难的前景。银行上月遇到前所未有的“钱荒”。此前，中国央行容忍银行间利率飙升至历史高位，以惩罚进行高风险贷款操作的银行，以此迫使它们减少高风险贷款。

淡马锡在本周稍晚公布截至3月财年的财报时，将更多地阐释其在华策略。

“淡马锡将必须熬过短期重组。一旦机会来临，按理他们会选择大量增持股份，而不会选择躲开，”CIMB的分析师Song Seng Wun表示。

在截至2012年3月的财年，淡马锡价值1,980亿坡元(1,565亿美元)的总投资组合中，中国资产占逾五分之一。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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