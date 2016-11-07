新加坡主权财富基金GIC同意27亿美元收购欧洲物流公司P3

路透新加坡11月7日 - 新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)同意以24亿欧元(27亿美元)收购欧洲物流地产公司P3 Logistic Parks。据称这将是今年欧洲规模最大的地产交易。

GIC是从TPG Real Estate及其伙伴Ivanhoe Cambridge手中收购P3，预计交易将在年底前结束。

“我们相信P3的强劲成长将会持续，因其拥有多样化的、能创造收益的资产组合，而且拥有大量的土地储备，”GIC Real Estate的投资长Lee Kok Sun周一在声明中表示。

“我们相信欧洲物流产业的长期潜力，并期望通过能力出色的P3管理团队来扩展这个有吸引力的平台。”

GIC自2008年金融危机以来，趁价格低迷的机会一直在发达市场积极买进地产。(完)