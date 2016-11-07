新加坡主权财富基金GIC同意27亿美元收购欧洲物流公司P3

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透新加坡11月7日 - 新加坡主权财富基金--新加坡政府投资公司(GIC)同意以24亿欧元(27亿美元)收购欧洲物流地产公司P3 Logistic Parks。据称这将是今年欧洲规模最大的地产交易。
GIC是从TPG Real Estate及其伙伴Ivanhoe Cambridge手中收购P3，预计交易将在年底前结束。
“我们相信P3的强劲成长将会持续，因其拥有多样化的、能创造收益的资产组合，而且拥有大量的土地储备，”GIC Real Estate的投资长Lee Kok Sun周一在声明中表示。
“我们相信欧洲物流产业的长期潜力，并期望通过能力出色的P3管理团队来扩展这个有吸引力的平台。”
GIC自2008年金融危机以来，趁价格低迷的机会一直在发达市场积极买进地产。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。