新加坡金管局对高盛参与一马发展债券交易进行调查

路透新加坡7月30日 - 新加坡金管局周六表示，正在调查高盛新加坡分支在马来西亚国有基金一马发展(1MDB)开展债券交易中的介入程度。

作为针对一马发展涉嫌在新加坡洗钱的调查内容之一，金管局自去年以来一直在对银行和金融机构进行调查。

“金管局仍在就高盛(新加坡)对一马发展债券交易的介入程度开展监督调查，”金管局发言人在给路透的电邮声明中表示。

上周新加坡方面表示，作为一马发展相关的洗钱调查内容之一，已经查封相关的价值2.4亿坡元(1.79亿美元)的资产，并且将针对涉及一马发展的、部分总部在新加坡的大银行采取行动。

“针对任何违反反洗黑钱规定或未能达到预期标准的金融机构或个人，金管局将果断采取行动，”金管局在声明中指出。

高盛驻香港发言人拒绝对此置评。

美国政府本月指称，高盛安排的债券交易中有数以10亿美元计的资金被挪出，用于一马相关官员和部分人士的个人用途。

美国司法部周三提出诉讼，要求查扣逾10亿美元资产，并表示这些资产与马来西亚总理监督的国有基金一马发展失踪资金有关。(完)