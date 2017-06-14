新加坡和香港所持境外财富之和将在四年后赶上瑞士--BCG

路透苏黎世6月13日 - 波士顿咨询公司(BCG)的一项研究发现，新加坡和香港加起来持有的境外财富将在四年后赶上瑞士。

这凸显出亚太地区私人财富猛增，以及金融危机后打击避税对瑞士的影响。

BCG在周二发布的年度全球财富报告中称，2016年瑞士银行业持有的境外财富为2.4万亿(兆)美元，为全球最高。BCG预计，到2021年，该数字将增至2.8万亿美元。

不过BCG称，得益于接近亚太地区不断增加的富裕人群的地利优势，到2021年新加坡和香港加起来持有的境外财富有望赶上瑞士。

2016年，新加坡和香港分别持有1.2万亿和8,000亿美元境外财富。

“瑞士仍将是最大的境外财富中心，占据24%的份额，”BCG在其报告中称，“但到2021年时该比例料将下降。”

据Asian Private Banker，瑞银集团(UBS)UBSN.S和瑞士信贷(CSGN.S)已大幅扩展亚太业务，已分别成为该地区最大和第四大私人银行。(完)