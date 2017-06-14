新加坡和香港所持境外财富之和将在四年后赶上瑞士--BCG

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透苏黎世6月13日 - 波士顿咨询公司(BCG)的一项研究发现，新加坡和香港加起来持有的境外财富将在四年后赶上瑞士。
这凸显出亚太地区私人财富猛增，以及金融危机后打击避税对瑞士的影响。
BCG在周二发布的年度全球财富报告中称，2016年瑞士银行业持有的境外财富为2.4万亿(兆)美元，为全球最高。BCG预计，到2021年，该数字将增至2.8万亿美元。
不过BCG称，得益于接近亚太地区不断增加的富裕人群的地利优势，到2021年新加坡和香港加起来持有的境外财富有望赶上瑞士。
2016年，新加坡和香港分别持有1.2万亿和8,000亿美元境外财富。
“瑞士仍将是最大的境外财富中心，占据24%的份额，”BCG在其报告中称，“但到2021年时该比例料将下降。”
据Asian Private Banker，瑞银集团(UBS)UBSN.S和瑞士信贷(CSGN.S)已大幅扩展亚太业务，已分别成为该地区最大和第四大私人银行。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。