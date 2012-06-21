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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 21日 星期四 08:39 BJT

新加坡超过香港 成亚洲富人最多城市

据凯捷和加拿大皇家银行财富管理报告，新加坡去年超过香港，成为亚洲富人最多的城市，因股市挫跌对香港的打击超过新加坡。报告并显示，亚洲的百万富翁数量去年首次超过北美。

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