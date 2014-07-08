淡马锡称将维持投资中资银行股

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透新加坡7月8日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股指出，将继续投资中国金融机构，并认为在中资银行的持股情况适当。
“我们认为，这些金融机构有充份能力渡过当前风险，能够适应面对的风险，”淡马锡中国区总裁吴亦兵向记者表示。淡马锡稍早公布年度展望及投资策略。
“因此我们仍然很满意我们的持股，而且将会继续投资这些金融机构，因为他们是投资中国长期成长的很好替代物，”他称。
淡马锡是新加坡第二大主权投资机构，在中国建设银行(0939.HK)持股6%，在中国工商银行(1398.HK)持股2%。淡马锡在其他银行也有持股，例如在渣打银行(STAN.L)持股略低于18%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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