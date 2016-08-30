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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 13:11 BJT

新交所上市咨询委员会同意双层股权结构 提高IPO吸引力

路透新加坡8月29日 - 新加坡交易所(SGX) (SGXL.SI)已为允许企业以不同类股票上市铺平道路，旨在吸引更多首次公开发行(IPO)交易。

“双层股权(DCS)结构获准的必要条件是，申请上市企业具备采取这种结构的强烈理由，”新交所上市咨询委员会在周一发表的一份报告中表示，并称一股一票原则仍是新上市的默认选择。

报告还称，双层股权结构将受公司治理规则约束。批评人士此前曾警告称，在该结构下，公司内幕人士有可能会滥用比普通股东多获得的额外投票权。

上市咨询委员会称，拟定的双层股权结构上市架构旨在提升新交所作为上市地点的吸引力。“和很多其他国家不同，新加坡没有可提供源源不断准IPO上市申请人的广阔腹地，”该委员会称。(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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