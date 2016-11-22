版本:
中国
国际财经 | 2016年 11月 22日 星期二 17:24 BJT

新加坡交易所和东京工业品交易所将联合开发亚洲LNG市场

路透新加坡11月22日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)和东京工业品交易所(TOCOM)已签署一份谅解备忘录，将联合开发亚洲液化天然气(LNG)和电力期货市场。

两家交易所料将寻找诸如联合挂牌LNG衍生品等机会，以及开发两家公司在市场分销网络方面的协同效应。(完)

(编译 汪红英；审校 于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐