新加坡总理李显龙国庆演说中身体不适退场 休息后无大碍

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新加坡8月21日 - 新加坡总理李显龙周日在国庆日大会发表演说时身体出现不适，不过休息约一小时后重返演讲台。
现年64岁的李显龙在自己的官方推特页面上表示，因为长时间站立、闷热与脱水，让他觉得“不稳”。推文中也表示，“他的心脏状况良好，并未中风。”
电视画面显示当时李显龙身体出现摇晃，扶着讲台撑住身体。
“我让大家受惊了，”他在1440 GMT重返演讲台后表示，“结束后我会进行彻底的检查。”
李显龙在台上身体不适时，正好提到任何种族人士都能成为新加坡总统的理念。重新回到讲台后，也表示有必要为自己的接班人选做准备。李显龙是新加坡国父李光耀的长子。
新加坡自1965年独立以来便由人民行动党执政，该党在去年的大选中赢得决定性的胜利。新加坡下一次大选将于2021年1月前举行。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。