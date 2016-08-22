新加坡总理李显龙国庆演说中身体不适退场 休息后无大碍

路透新加坡8月21日 - 新加坡总理李显龙周日在国庆日大会发表演说时身体出现不适，不过休息约一小时后重返演讲台。

现年64岁的李显龙在自己的官方推特页面上表示，因为长时间站立、闷热与脱水，让他觉得“不稳”。推文中也表示，“他的心脏状况良好，并未中风。”

电视画面显示当时李显龙身体出现摇晃，扶着讲台撑住身体。

“我让大家受惊了，”他在1440 GMT重返演讲台后表示，“结束后我会进行彻底的检查。”

李显龙在台上身体不适时，正好提到任何种族人士都能成为新加坡总统的理念。重新回到讲台后，也表示有必要为自己的接班人选做准备。李显龙是新加坡国父李光耀的长子。

新加坡自1965年独立以来便由人民行动党执政，该党在去年的大选中赢得决定性的胜利。新加坡下一次大选将于2021年1月前举行。(完)