外派新加坡人士的福音：房租支出或将略有下降

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月24日 - Ritika Verma三年前和丈夫一起搬到了新加坡，所租的公寓比她想要的小很多。“与法国相比，新加坡房东的要价很让人吃惊，”她说道。
新加坡近期被经济学人智库连续第二年评为全球生活成本最高的城市。外派到新加坡的人曾对生活成本高企、外籍劳工政策收紧和国际学校教育支出高昂表示了担忧。
但情况可能会略有好转。周五公布的政府数据显示，1-3月，房租指数降至2011年第一季度以来最低水平。随着更多房地产项目竣工，房租水平料进一步下降。
金融区和乌节路周边等高端住宅区域的房租降幅最大。2014年第四季度，Savills Research and Consultancy追踪的高端公寓平均月租金同比下滑5.8%至每平方英尺4.57新加坡元（3美元）。
租金与房价同步下降，特别是高端住宅。受亚洲富人投资需求推动，新加坡高端住宅的价格近几年大涨。
高纬环球研究总监Christine Li指出，随着房地产市场前景温和，明年底待售和已完工未出售房屋的空置率可能升至10%，一季度为7.2%。这将让租客在租期和租金方面获得更大的议价能力。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。