分析师下调对2015和2016年新加坡经济增长预估--金管局调查

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透新加坡12月9日 - 新加坡金管局周三公布调查显示，分析师对2015和2016年的经济增幅预估较三个月前下调。
根据金管局调查，受访22名分析师的预估中值为，今年新加坡国内生产总值(GDP)增幅料为1.9%，低于9月公布调查中预估的增长2.2%。
金管局调查显示，分析师预计第四季度GDP同比增长1.4%，低于前次调查预估的2.3%。
新加坡2016年GDP成长率料为2.2%，低于9月调查时预估的2.8%。
根据金管局的调查预估中值，分析师还调降了新加坡2016年的通胀预估。
2016年整体消费者物价涨幅料为0.5%，低于9月时预估的1.1%。2016年核心通胀率预计为1.0%，也低于9月预估的1.3%。
分析师预计新加坡今年整体消费者物价为下滑0.5%，跌幅大于前次预估的下滑0.2%。
今年的核心通胀率料为0.5%，与金管局上次调查预估一样。
金管局调查显示，经济学家预计，到2015年底坡元兑美元将在1.4300左右，至2016年底位于1.4700上下。
今年11月，受到全球需求疲弱影响，新加坡政府弱化了2015年经济成长前景，尽管有数据显示，新加坡第三季经济增速大大快于初估。
新加坡政府目前预计，今年全年经济增幅将“接近2.0%”，2016年增幅料在1.0-3.0%。
在低通胀以及全球经济增长乏力背景下，金管局今年已两次放松基于汇率的货币政策，最近一次是在10月份。(完)
(编译 王颖/高琦/刘秀红；审校 李爽/蔡美珍/郑茵)
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