互联网巨头抗议新加坡强化新闻网站管制

路透新加坡7月8日 - 新加坡加强对新闻网站管制的措施本来已受到来自博客和人权组织的抨击，现在又意外招致另一个群体的批评--在新加坡拥有庞大业务的大型互联网公司，他们表示这些新规将损害互联网产业。

网络巨头Facebook(FB.O)、eBay(EBAY.O)、谷歌(GOOG.O)和雅虎(YHOO.O)都表示新规“有损于新加坡作为一个开放且对企业持欢迎态度国家的国际形象”。

该言论是通过亚洲互联网联盟致通讯及新闻部长的一封信件中提出的，这初步表明新加坡并不能保证在安抚大型海外企业方面一定做得成功。

谷歌还对新规的长期影响表示忧虑，尤其是对当地互联网企业，谷歌认为这些企业现在面临更大的不确定性和法律风险。

新加坡在5月底出台规定，要求经常报导新加坡新闻的网站必须申请执照，当局还列出10家可能受影响的新闻网站。判断标准包括每个月有5万名新加坡的唯一身份访问者。

受影响的网站必须缴纳5万坡元保证金，并在24小时内删除当局认为不妥的新闻。(完)

(编译 石冠兰 审校 郑茵)

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