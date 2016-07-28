焦点：油田服务商Swiber申请清盘 顿成新加坡最大油价下跌受灾户

2013年7月10日，新加坡油田服务商Swiber控股在其船坞里停泊的一艘支援船（下）。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡7月28日 - 新加坡油田服务商Swiber控股(SWBR.SI)面临数亿美元债务及订单下滑，公司申请清算，成为新加坡当地因油价下挫而倒台的最大灾户。

受此消息影响，其他油气相关个股股价应声下挫。在油价疲软、油气设施租金大跌、及客户推迟或取消项目等因素夹击下，油气板块已受重创。

自2014年年中以来，Swiber股价已大跌近90%，市值仅剩5,000万坡元(3,700万美元)。

规模较小的同业Technics Oil & Gas(TECH.SI)，本月被实施司法管理(judicial management)，分析师指出，其他业者可能也面临困境。

“如果杠杆很高的近海与海事公司不能从股市融资，那么除了申请清盘或司法管理之外，几乎没有其他选择，”KGI Fraser Securities分析师Joel Ng表示。

根据汤森路透旗下的IFR，新加坡能源和近海海事公司总共有近12亿坡元(8.81亿美元)债券在一年半时间内到期，其中有6.15亿坡元债券在五个月内到期。

Swiber周四稍早发布公告称，一家新加坡法院已经指定了临时清盘人，并定于8月19日进行清盘聆讯。bit.ly/2avDQ62

Swiber股票暂停交易，其他与油气相关公司的股票下跌4-10%，其中包括毅之安控股有限公司(Ezion Holdings Limited)(EZHL.SI)、Marco Polo Marine(MAPM.SI)和以斯拉控股有限公司(EZRA.SI)。

Swiber持股25%的Vallianz Holdings (VHLD.SI)股价大跌44%。

据Swiber网站，该公司2006年上市时，仅有10艘船只，此后不断扩张，运营着一个由51艘船只组成的船队，并在东南亚和其他国家拥有逾2,700名员工。

上市后该公司股价上涨，2007年底时估值一度涨至15亿坡元，但最近几年股价重挫。

本月Swiber坏消息不断，其中包括推迟西非一项规模7.10亿美元的项目，并推迟目标融资2亿美元的优先股销售协议。

该公司周四称，截至7月26日其已收到总计2,590万美元的追索函，更令公司承压。

IFR称，Swiber有五笔综合价值在5.51亿坡元的债券，到期日分别在2016、2017和2018年。截至3月31日，其总体债务略高于10亿美元。

Swiber截至5月13日的订单规模为12亿美元，低于一年前的18亿美元。

新加坡高等法院任命KordaMentha Pte Ltd的Cameron Duncan和Muk Siew Peng担任临时清盘人。

新加坡大华银行(UOBH.SI)总裁黄一宗称，该行对Swiber有一定曝险，但是规模在可控范围内，所以无需担忧。

新加坡交易所(SGX)在一份公告中称，将调查该公司，看是否有任何违反监管规则的行为。

公告并称，Swiber近期只有收到新交所质询时才会做出披露，如若发现有任何违规，新交所将采取行动。(完)