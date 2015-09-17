新加坡的变与不变--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自X月X日出版的当期「老谢开讲」专栏)

这次李显龙赢得新加坡大选，不过人民行动党的胜选，也是挑战的开始，星国选民对ＰＡＰ不满意度一直在升高。在社群网路愈来愈发达的年代，新加坡政局也正酝酿一次巨大蜕变。

过去一周，亚洲最受瞩目的焦点，要算是新加坡国会大选了。这是李光耀逝世后，新加坡首度没有李光耀的选举。没有一言九鼎的大家长，大家要看李显龙如何展现卓越的领导力。

**一场李显龙的民意大考验**

另一个焦点是，二○一一年上一届的国会大选，新加坡的执政党人民行动党（ＰＡＰ）只得到六○．一四％的得票率，席次掉了七席，只剩下八十一席，这是人民行动党的空前大挫败。这次的选举，因为新加坡特殊的选举投票设计，特别是「集选区」的「单一选票多数制」，在野党根本撼动不了人民行动党的地位。但是这次人民行动党得票率会不会比上一届选举更低，这是李显龙的一次民意大考验。

选前，新加坡所有在野党都对人民行动党展开猛烈攻势，ＰＡＰ首次在全部二十九个选区、八十九个议席都遭到反对党的挑战，这可算是新加坡有史以来最激烈的一次选举。尤其是四年前，工人党在阿裕尼集选区拿下五四．七％的选票，一次获取五个席次，这次由林瑞莲领导的工人党得到年轻选民的支持，在各项造势场合声势浩大，因此，投票之前，各界都猜这次ＰＡＰ得票率会不会继续再创比上次更低的纪录？

从一九六五年新加坡脱离英国独立以来，人民行动党就是新加坡唯一的执政党，ＰＡＰ虽然遭到在野党挑战，但在野小党根本成不了气候。以二○○○年以后的国会选举来说，○一年的国会大选，ＰＡＰ囊括七五．三％的得票，在全国八十四席取得八十二席，在野党只得两席。○六年ＰＡＰ拿到六六．六％的得票，也只让在野党得两席。一直到一一年ＰＡＰ得票降到六○．一四％新低，加上阿裕尼集选区五席被工人党拿走，后来补选的榜鹅东单选区又落到工人党手里，ＰＡＰ在八十七席的国会中痛失七席。

所以，相隔四年之后的国会选举，对ＰＡＰ是十分严厉的考验，特别是对李显龙个人。全球目光焦点也都在看，失去权威大家长李光耀之后的新加坡，会呈现怎样的政治生态。特别是今年是新加坡建国五十周年，第一个没有李光耀的选举。

从大环境看，全球经济大调整，新加坡面临很大的挑战。以出口创汇为主的新加坡，今年上半年出口衰退一三．一％，过去新加坡出口平稳，像一三年全年出口三八八五亿美元，成长○．六％，一四年出口三九二七亿美元，仍成长一．一％。但今年情况特别险峻，出口衰退也让过去平稳的新加坡币出现急速贬值，近两个月星币兑美元从一．三二八急跌到一．四二九，贬值了七．六％。而且近一个月新加坡股市从三三八三．五点跌到二八○八．三一点，急跌一六．九六％，堪称是亚洲跌得最惨烈的市场之一。

其实，新加坡各项经济数据都出现弱化现象，一四年新加坡ＧＤＰ︵国内生产毛额︶年成长二．九％，但今年首季为二．八％，次季降为一．七％，新加坡政府只得将年ＧＤＰ成长目标从二．七至四％下修到二至二．五％。经济数据疲软之外，新加坡同时面临贫富差距拉大、物价飞涨及移民政策衍生出来众多问题的挑战。

这次大选，很多年轻人站出来批评新加坡所得不均的状况失控，新加坡人均ＧＤＰ超过五万美元以上，高于英国、美国，但却是先进国家中贫富差距最严重的国家。在野党批评财富不均造成社会分裂、犯罪率升高、教育败坏等等，在野党从这项议题切入，升高了对立声势。

另一个是新加坡过去很得意的移民政策。过去十年来，新加坡实施宽松的移民政策，大量引进外来移民，带动新加坡经济成长，人口从○六年的四四○万人增加到现在的五五三万人，未来几年目标朝七○○万人迈进。移民涌入，使土地狭小的新加坡在住屋、交通等方面引来众多问题。

**移民政策衍生种种社会问题**

例如，移民带来庞大的劳动力，但也把市区挤得水泄不通，加重地铁及公共建设的负担，进而推高楼价及生活成本，同时也埋下社会及种族矛盾的不定时炸弹。像知名旅游景点「小印度区」，在一三年就因族群冲突出现暴动，新加坡管理大学法学院副教授陈庆文就撰文表示，移民政策是这届大选所有问题之母。

当然，除了经济数据疲弱、贫富差距、移民政策三大问题之外，新加坡最重要的邻居马来西亚最近政局出现变化。马来西亚总理纳吉被查到户头汇入七亿美元的不明来源汇款，在大马引来黄衫军上街头，也对新加坡带来冲击。

另一个是新加坡面临人口老化问题。在○四到一四年的十年之间，新加坡四十至六十四岁人口比率由三四．一％增加到三七．七％，六十五岁老年人口从七．八％上升到一一．二％，意味着新加坡人口加速老化。而狮城年轻人普遍对现状不满，ＰＡＰ一直一党独大，不少年轻选民都希望国会能引入不同的声音制衡。

李显龙带领五十岁的新加坡，及一党独大半世纪的ＰＡＰ，这次选举对他个人来说，是一次严厉的民主投票考验，他领军在宏茂桥集选区参战，他直接面对的是去年因批评公积金制度被李显龙控告诽谤的部落客鄞义林，结果竟囊括超过七八％的得票。

李显龙这次主打恩威并施，诉求国家需要强力领导的安定牌。人民行动党诉求主战略是「你我同心，为国为民」，在李光耀刚刚过世三个月，让新加坡人民缅怀李光耀过去半个世纪对新加坡的贡献，让民众沉醉在建国五十年的荣光喜悦中。

**成功驱动〞沉默的大多数〞**

但他更诉求新加坡集权的强力领导，李显龙在拉票时特别强调：只要人民行动党一日在位，就无人能搞垮新加坡！他也批评反对党为选而选，不理参选人是否有能力，就派代表出来参选，削弱真正为民服务的团队。

李显龙诉求的政见以新加坡人的利益为优先，在选前又向中年选民加派房屋津贴、育儿补助等福利，对老年选民增加医疗救助；同时还以「沉沦」说提醒选民，没有强大的政府，将难以保障国家不受恐怖主义袭击，难以协助国家抵御全球经济危机的威胁，那么新加坡就会沉沦。这种利诱加胁迫的战略果然奏效，成功驱动沉默大多数为维持现状的人投票给ＰＡＰ。

相对年轻人的激昂慷慨，新加坡更多沉默大众，他们重视眼前的生活、贴身的利益，他们明白安定繁荣的重要，有安定才有繁荣，有繁荣才有好的生活，李显龙充分抓到新加坡选民的心。结果这次ＰＡＰ开低走高，得票率高达六九．八六％，比一一年的六○．一四％多出将近一○％，对李显龙首度亲自主导的选战，可说是大胜。

这次在国会八十九个席次，ＰＡＰ拿到八十三席，去掉的六席是阿裕尼集选区的五席及后港单选区一席，但上次丢掉的榜鹅东单选区，这次ＰＡＰ以五一％得票率拿回来了，特别是一一年惨败给工人党的阿裕尼选区票数已逐渐拉近。一一年ＰＡＰ以四五．二九％对上五四．七一％败北；这次差距缩小到四九．○五％对五○．九五％，看起来反对党力量不增反减，这当中与新加坡移民政策有关。

从二○○○年新加坡大量开放移民以来，有超过百万移民入籍新加坡，这些移民都是ＰＡＰ开放移民政策下的受惠者，这些移民也成为ＰＡＰ最坚定的支持者。这次兵家必争的阿裕尼集选区，一一年合格选民是一四．二万人，这次增为一四．八万人，新选民把选票投给ＰＡＰ，差一点让工人党把到手的五个席次全部吐了回去；假如这次工人党失去阿裕尼集选区，那么新加坡国会反对党会只剩下一席的窘境。

**选举制度特殊，压缩反对派生存空间**

人民行动党完全垄断新加坡政治，关键在新加坡特殊的选举制度，多次批评ＰＡＰ的网媒〞The Online Citizen〞说，ＰＡＰ只要得到二六．九％选票就能囊括过半席次；若得到三一％选票，就可稳夺三分之二席次，原因就在新加坡采取的「单一选区多数票」。新加坡议员分成选区议员、非选区议员及官方委任议员三种。其中选区议员由选民投票产生，只要得票较多，即使只赢一票，也能尽取所有选区席次，结构上完全压缩反对派的生存空间。

而选区议员又分成单选区及集选区，特别是一九八八年才推出的集选区制度，更是新加坡一绝。这个制度设计本来是为保障马来裔、印度裔等少数族群的声音，但ＰＡＰ可利用选区划分，容许政府以行政手段分散反对派优势票源，再加上每张选票都有编号，这些特殊设计，总是能让人民行动党在选举中获得大胜。

新加坡有二四六万合格选民，民选议员席次从上一届八十七席增为八十九席，单选区由十二个增加到十三个，集选从十五个增为十六个，一般各有四至六席。像争夺最激烈的阿裕尼集选区一次有五席，李显龙参选的宏茂桥集选区有最多的一八．八万选民，一次可选出六席，这次ＰＡＰ拿到七八％选票，第二名的革新党只拿到二二％选票，扣掉单选区的十三席，剩下的七十六席都出自集选区，可见集选区才是影响选局最大的关键。目前除了阿裕尼集选区，ＰＡＰ都以相当悬殊的差距击败对手，所以，人民行动党在新加坡的执政地位，根本无人可撼动。

亚洲大多数国家都有政党轮替的问题，像台湾已轮替过一次，明年可能出现第二次轮替；日本也出现过自民党一党独大下的民主党执政；韩国已有多次轮替纪录；泰国则经常出现军人控制政局的轮替；印尼的佐科威也是政党轮替后的新政府。而不会轮替的，只剩下集权领导的中国共产党、马来西亚的巫统及新加坡的ＰＡＰ。

李显龙是在○四年八月从吴作栋手上接下总理的宝座，他的总理任期已超过十年，这届任期会到一九年，那时他已六十七岁，大家下一个关注的焦点，一定会是李氏家族的第三代会不会接班？李显龙有三个儿子——李毅鹏、李鸿毅、李浩毅，他们都三十岁上下，也都还未涉入政坛，李显龙的下一任是谁？各方高度瞩目。

这次选举可说李显龙赢得背水一战，不过ＰＡＰ的胜选，也是挑战的开始，星国选民对ＰＡＰ不满意度一直在升高。根据当地民调公司Blackbox调查，只有四二％的新加坡人对生活感到满意，新加坡最自豪的住房政策，满意度也只有五三％，另外ＰＡＰ向来以铁腕压制异议分子，在社群网路愈来愈发达的年代，新加坡政局也正酝酿一次巨大蜕变。

新加坡有新加坡的挑战，我们也不必太羡慕新加坡；不过这次新加坡大选，也留给台湾政治人物及选民很多研究的题材。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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