焦点：新加坡经济勉强躲过衰退 金管局略放宽政策

路透新加坡10月14日 - 新加坡金管局今年再度放宽货币政策，以提振第三季勉强躲过衰退的经济。

金管局周三之举使其加入全球宽松浪潮。适逢全球需求低迷，导致很多经济体出口减少，经济受挫之际，决策者纷纷出招应对。

金管局将维持坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步升值的政策不变。不过升值速度将略微下调，”新加坡金管局在半年度政策声明中称。

新加坡金管局通过控制坡元汇率来调整货币政策。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的波动区间内上升或下跌。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率。

这是金管局继1月在非例行政策声明中宣布下调坡元政策区间的斜率后，再度放宽政策，暗示当局仍担心全球需求低迷，特别是因中国经济增长放缓影响到全球企业。

“相比4月时的评估，全球经济整体展望转弱。”金管局在声明中称。

此前路透调查中的25名分析师多数人预期，金管局本周会放宽政策。金管局今年4月时维持政策不变，让原本预期会放宽政策的市场感到意外。

在金管局周三决议放宽政策前，官方数据显示，新加坡7-9月当季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率仅成长0.1%，优于路透调查预估的下滑0.1%，第二季GDP则为萎缩2.5%。

在政策声明及GDP数据出炉后，坡元兑美元SGD=D3跳升至9月18日以来高位1.3904，或是反映胜于预期的GDP数据。

“经济前景受抑，但不致引发惊慌，”Capital Economics资深分析师Daniel Martin在客户报告中指出。

金管局表示，今年经济成长率可能落在2-2.5%间，“风险偏向下档”。

金管局预估今年核心通胀为0.5%，前次预估落在0.5-1.5%区间下档；该局并预测2016年平均将为0.5-1.5%。(完)