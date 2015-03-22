新加坡前总理李光耀因病去世 享年91岁--总理公署

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透新加坡3月23日 - 新加坡总理公署称，首任总理李光耀周一早晨逝世，享年91岁。李光耀是使新加坡快速成长为全球贸易和金融中心的设计师。
总理公署声明称，“李光耀先生于今天凌晨3点18分在新加坡中央医院安详地与世长辞。”
李光耀曾在英国剑桥大学攻读法律，被公认为是带领新加坡跻身全球人均收入最高国家之列的功臣。
李光耀是人民行动党(PAP)的共同创始人，该党自1959年开始一直担任执政党。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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