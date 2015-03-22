版本:
中国
时事要闻 | 2015年 3月 23日 星期一 07:15 BJT

新加坡前总理李光耀因病去世 享年91岁--总理公署

路透新加坡3月23日 - 新加坡总理公署称，首任总理李光耀周一早晨逝世，享年91岁。李光耀是使新加坡快速成长为全球贸易和金融中心的设计师。

总理公署声明称，“李光耀先生于今天凌晨3点18分在新加坡中央医院安详地与世长辞。”

李光耀曾在英国剑桥大学攻读法律，被公认为是带领新加坡跻身全球人均收入最高国家之列的功臣。

李光耀是人民行动党(PAP)的共同创始人，该党自1959年开始一直担任执政党。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐