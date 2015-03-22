新加坡前总理李光耀因病去世 享年91岁--总理公署

特朗普声称政府需要在9月“好好关一次门” 解决国会纷争

路透华盛顿5月2日 - 美国总统特朗普上任的时候承诺，他会获得数不清的胜利，多到让美国人生厌。但当他努力争取胜利的时候，一些令其沮丧的迹象开始出现。