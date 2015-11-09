新加坡RQFII投资中国的额度将增加一倍

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡11月9日 - 新加坡金管局周一表示，新加坡在中国金融市场投资的人民币合格境外投资者(RQFII)额度将增加一倍，此举旨在加强两国间人民币的跨境流动。
金管局称，基于RQFII机制的额度将从此前的500亿元人民币增至1,000亿元(157.2亿美元)。
“这是因应投资中国的新加坡资产管理者及投资者的强烈兴趣，”金管局在声明中称。
金管局称，中国和新加坡还同意将苏州和天津现有的跨境人民币融资安排，扩大至重庆市。“比如，这意味新加坡的银行将获准向重庆的企业借出人民币，重庆的企业亦可在新加坡发行人民币债券，并将全部资金汇回，”金管局称。
另一个新举措是，金管局与中国央行同意，更新并扩大双边货币互换协议。现有的货币互换协议于2013年3月签订，将于明年3月到期。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。