新加坡RQFII投资中国的额度将增加一倍

路透新加坡11月9日 - 新加坡金管局周一表示，新加坡在中国金融市场投资的人民币合格境外投资者(RQFII)额度将增加一倍，此举旨在加强两国间人民币的跨境流动。

金管局称，基于RQFII机制的额度将从此前的500亿元人民币增至1,000亿元(157.2亿美元)。

“这是因应投资中国的新加坡资产管理者及投资者的强烈兴趣，”金管局在声明中称。

金管局称，中国和新加坡还同意将苏州和天津现有的跨境人民币融资安排，扩大至重庆市。“比如，这意味新加坡的银行将获准向重庆的企业借出人民币，重庆的企业亦可在新加坡发行人民币债券，并将全部资金汇回，”金管局称。

另一个新举措是，金管局与中国央行同意，更新并扩大双边货币互换协议。现有的货币互换协议于2013年3月签订，将于明年3月到期。(完)