新加坡不再是购物天堂？当地人和游客捂紧荷包

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡6月6日 - 在近期的一个工作日里，经营运动装的Sam Goh在五个小时里只接待了几名顾客，作为LIV ACTIV的经理，他担心这家店最终也会像其他品牌一样离开乌节路。

受新加坡经济走势疲软以及游客支出下降影响，新加坡作为购物天堂的地位正在遭受冲击。过去五年里，投资者向零售业投入了100亿新加坡元（72.5亿美元）。商业面积增加了一成，但空置率也从5.0%上升至7.3%，行业分析师预计空置率将进一步上升。

“一走进这个商场，看到的就是空旷，”44岁的Goh说道。为了削减开支，他的店面规模上月缩减了四分之一。

在乌节路的其他店铺里，收银员们在玩手机，一些店铺的销售员在一家购物中心安静的走廊里临时凑成了一个迷你高尔夫游戏。五层的16个摊位中，13个没见租户经营。

客流量低的商铺更加不好出租。在新加坡西部郊区，一个开张近两年的地下购物中心仍有超过三分之二空着。

投资者本以为新加坡经济仍会坚挺，550万人口的需求仍会表现强劲，中国、印度和东南亚的新兴中产阶级在这里的花销会进一步上升。严峻的现实表明他们的押注错了。

这对新加坡来说不是件小事--批发及零售业与制造业对GDP的贡献率不相上下，也是创造就业最多的行业。

但全球经济低迷拖累了新加坡人的支出，特别是受冲击严重的出口行业从业人员。2015年前九个月，海外游客的支出比2014年同期下滑了7%。

中国富豪受经济放缓和反腐影响，前往新加坡购买奢侈品的兴趣下降。

中国也建设了很多奢侈品商场，甚至在热点旅游城市建立了免税店，促进消费和国内旅游。

印尼、泰国和马来西亚国内有更廉价的同款产品。同样一款Coach 包，在新加坡的价格可能是这些国家的两倍。

房地产公司世邦魏理仕的数据显示，曼谷和雅加达的零售面积在五年时间里增加了20-25%，而空置率下降。

“很多有钱的中国人曾来买奢侈品，现在情况不一样了，来自本地区其他国家的竞争很大，”商业地产服务公司高纬环球研究总监Christine Li表示。

“我对这里的零售业持悲观态度，”她所指的是新加坡。

到2017年年底，新加坡将有超过200万平方英尺的新零售面积可供出租，而找到租户并不容易。

“未来三年供应很大，尽管一季度还不错，营收增长却不大，”Maybank Kim Eng分析师Joshua Tan说道，这里所指的是不动产投资信托。他表示，很多零售商与竞争对手的产品类似，因此受到冲击。

新加坡服装和鞋销售3月同比下滑3.5%，2月同比下滑14.6%，英国服装品牌New Look和法国品牌Celio计划今年关闭新加坡的分支。（完）