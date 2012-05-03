淡马锡售中资行H股 套现近25亿美元

路透香港5月3日电---据路透周四获得的销售文件,新加坡国有投资机构--淡马锡TEM.UL出售总值24.86亿美元的中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的H股,以进一步调整其金融资产组合.

销售文件显示,淡马锡旗下的Frankel Investments Pte. Ltd出售建行16.11亿股H股,每股5.99港元,为价格区间下限,较昨日收盘价有2.8%的折让,总值12.44亿美元.

文件并显示,淡马锡旗下另一间公司Fullerton Financial Holdings Pte Ltd出售30.79亿股中行H股,每股3.13港元,亦为价格区间下限,较昨日收盘价有4%的折让.

淡马锡是次配售正值中国四大行公布完一季度业绩,业绩增长已明显放缓,显示中国经济增长疲弱和不断上升的融资成本带来的压力.

淡马锡在2008年曾因金融板块的敞口而受到冲击,因当时欧美银行估值暴跌.不过,其资产组合中仍保留将近40%在其认为强势且能抓住新兴市场增长的银行上.

香港股市恒生H股金融指数.HSHFI今年以来上涨约15%,而去年则大跌27%.

淡马锡此前不久刚刚从高盛(GS.N)手中买入价值23亿美元的工商银行(601398.SS)(1398.HK)H股.

美银美林(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)负责是次配售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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