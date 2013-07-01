淡马锡增持中国工行股份至8.07%

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港6月28日 - 据香港证交所声明，新加坡国有的投资机构淡马锡控股增持中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)股份。
淡马锡将以均价每股4.602港元的价格购买1.26亿股中国工商银行股份，总金额约为5.8亿港元(7,500万美元)，持股比例因此增至8.07%。
尽管高盛(GS.N)退出工商银行，但淡马锡仍在继续增持。
高盛5月将最后一部分工商银行持股出手，结束了七年的投资关系，因其在新的资本要求前改善资产负债表。高盛在2012年4月出售部分工商银行持股，获得25亿美元，其中多数股份被淡马锡收入囊中。
该声明标注日期为6月27日。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
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