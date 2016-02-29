新加坡2015年游客数量增加 但旅游业收入下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月29日 - 2015年新加坡国际游客数量增加0.9%，但旅游业收入录得2009年以来首次下降，因全球经济前景不确定性和一些主要市场的货币疲软限制消费。

新加坡旅游局在声明中称，初步预估显示去年有1,520万人前往新加坡。

旅游业收入下滑6.8%至220亿新元（156亿美元），因商务旅游、会议、奖励旅游、大型企业会议和展览（BTMICE）游客减少。

新加坡旅游局首席执行官Lionel Yeo指出，BTMICE游客数量和支出减少对旅游业收入产生巨大影响，因为这些游客比普通游客的支出高出两倍还多。

新加坡旅游局预计2016年游客数量为1,520-1,570万，约增加3%；预计旅游业收入为220-224亿新元，约增加2%。(完)