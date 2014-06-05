香格里拉对话中美日言辞交锋激烈

路透新加坡6月1日（记者 Rachel Armstrong/Raju Gopalakrishnan） - 本周末日本防卫大臣小野寺五典在香格里拉论坛向中国人民解放军副总参谋长王冠中打招呼时，遭到了毫不掩饰的指责。

王冠中表示，日本首相安倍晋三的评论暗示中国对东海和南海的领土纠纷负有责任，而美国国防部长哈格尔随后指责中国危害地区稳定，这些让他感到愤怒。

中国新闻社的报导称，王冠中对小野寺五典说道：“刚才安倍先生的讲话，许多地方含沙射影地指责中国。这些指责是完全错误的，罔顾事实，违背国际关系准则。”

中美日在香格里拉对话上的交锋是外交场合多年来非常尖锐的一次，可能影响改善关系的努力。

这是南海局势紧张后的首次重要会议，期间双边和三边会议约百场，但中日官员却没有坐下来进行对话。

王冠中拒绝了日方的谈判请求，称：“这取决于日方能否改正错误的对华政策，改善中日关系。日方应尽快改正错误，使中日关系好起来。”

王冠中随后指责美国的霸权主义和威胁恐吓。

王冠中周日说道：“安倍先生作为一国首相，香会主办方邀请他来作大会演讲，本来应该本着对话会的宗旨，来促进亚太地区的和平和安全。可是，安倍先生违背了香会的宗旨。”

分析师们认为，尽管言辞激烈，外交关系并未差到不可收拾。

“过去有一种感觉是我们将走向稳定。现在大家担忧。情况整体向正确的方向发展。没人认为会出现战争，但出现了一定程度的新的担忧。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕（Kishore Mahbubani）表示。

安倍在香格里拉对话上发表主题演讲时提到了日本提升其国际安全角色的计划，并称日本会向东南亚国家提供“最大限度的支持”，保护其领海和领空。这是安倍放松二战后和平宪法约束以及实施更加强硬外交政策的民族主义主张的一部分。

英国国防大臣哈蒙德(Philip Hammond)指出，安倍的日程是众所周知的，但公开说明激起了反应。

“这显然是我首次听到他在公开场合那样清晰地表述，”哈蒙德说道。

日本与美国的关系越发亲近也令中国担忧。

“他们真正担忧的是日本和美国的同盟关系非常紧密，而且看起来更加密切，这在今年的对话中很明显。”对话主办方国际战略研究所执行总监Tim Huxley说道。

“无论对错，中国都会认为这是威胁，因为这意味着中国将面对一个更加一致的同盟。”

“关系肯定没有到达破裂点。”华盛顿的国际战略研究中心

的Bonnie Glaser表示。

“领导人们都清楚，他们的国家在外交上有重大利害关系，他们致力于寻找利益有交集的领域，从而进行合作。”

Glaser指出，中国对与日本和美国关系的不同方面进行了划分。“中国有更广泛的策略，不过在这里我们看不到，因为这是一个安全论坛。”

美国前国防部长科恩（William Cohen）称，美国和日本的强烈言辞是必要的。

“中国正在崛起，正在成熟，有些自命不凡，到处彰显实力。如果他们看不到抗衡的行为，这是正常的。我们有义不容辞的责任说，好吧，限度是有的。这些必须言明。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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