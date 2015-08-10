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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 10日 星期一 10:48 BJT

新加坡举行盛大庆典活动 庆祝建国50周年

新加坡周日迎来建国50周年纪念日，该国举行盛大的庆典活动，璀璨的烟火点亮了该国的上空。新加坡于1965年脱离马来西亚独立，目前已经成为了全球商业中心，也是全球最富裕的国家之一。路透

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