新加坡确认41宗本地感染寨卡病例 或将有更多确诊病患

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透新加坡8月28日 - 新加坡确认已有41例本土感染寨卡病毒的病例，其中大多数是外籍建筑工人，新加坡并称预计将会有更多病例确诊。
新加坡卫生部以及国家环境局周日发表联合声明称，41例确诊病患中，除七人尚未康复继续住院以外，其余均已痊癒。
周六时，当局确认一名住在新加坡东南部的47岁马来西亚女性为该国首宗寨卡病毒本地传染病例。
当局称他们检测了124个人，主要是受聘于同一处工地的外籍建筑工人。78人测试结果为阴性反应，有五人检测结果尚未出炉。34名确诊病患已全部康复。该工地已被下令暂时停工，工人宿舍也正接受检查。
过去一周有四名新加坡人出现感染症状并在周六入院。目前尚不清楚那些外籍工人的国籍或者何时发现染上病毒。新加坡有很多来自亚洲次大陆的外籍工人。
这些受感染的病患均未曾在近期造访过寨卡病毒疫区。“这证实寨卡病毒已经出现本地感染的情况，”声明中称。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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