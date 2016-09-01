新加坡寨卡病毒感染人数增加至115人 出现首例孕妇感染

路透新加坡8月31日 - 新加坡首度出现孕妇感染寨卡病毒病例，而确诊病例数字也攀升到了115人。

新加坡国家环境局及卫生部发表联合声明指出，新加坡东部发现了另一个可能出现群聚感染的地方，当地有三名先前的通报病例。

新加坡卫生部长颜金勇在声明中指出，“随着时间发展，我们预期会在更多地方出现寨卡案例。我们必须基于新加坡其他地方还有寨卡传播的假设来努力行动及规划，并将控制行动的范围扩大到已出现感染的区域之外。”

此外，马来西亚周四证实，一名在8月19日前往新加坡停留三天的女性感染寨卡病毒，为马国首例。

马来西亚卫生部长Subramaniam Sathasivam表示，该名女性从新加坡返国一周之后出现皮疹及发烧等症状，检验尿液后呈现寨卡病毒阳性反应。

Subramaniam Sathasivam称，该名女性在新加坡的已成年女儿也检验出感染寨卡病毒。

此外，孟加拉国政府机构周四表示，有六位孟加拉人在新加坡检测出感染寨卡病毒。(完)