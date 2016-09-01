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时事要闻 | 2016年 9月 1日 星期四 17:43 BJT

新加坡近半数寨卡病例为外籍人士--媒体

路透新加坡9月1日 - 据Channel NewsAsia报道，新加坡卫生部表示，115人呈现寨卡病毒阳性案例中，有57名为住在当地工作的外籍人士。

卫生部称，多数案例症状轻微，且已经恢复。其称，受感染的外籍人士中多数来自中国，其次分别是印度及孟加拉国。(完)

(编译 张明钧; 审校 刘秀红)

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