新加坡当局证实新增26例本土感染寨卡病例

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透新加坡9月3日 - 新加坡卫生部及国家环境局周六发布联合声明，当中证实新增26例本土感染寨卡(Zika)病毒病例。
两大机构表示，在26名新增病例当中，24名是与既有群聚感染地有关，另外两例则未发现任何与既有群聚感染地的关联性。
卫生部及国家环境局表示，对Aljunied Crescent/Sims Drive这个既有群聚感染地的两名病例身上寨卡病毒进行序列分析发现，其病毒并非源自于南美洲。
“分析发现，这个病毒是属于亚洲型，可能是从已在东南亚间传播的病毒演变而来。这两名病例的病毒并非源自南美洲。”
卫生部及国家环境局表示，一研究小组正在进行分析，不久后将发布更多细节。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。