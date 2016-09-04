新加坡当局证实新增26例本土感染寨卡病例

路透新加坡9月3日 - 新加坡卫生部及国家环境局周六发布联合声明，当中证实新增26例本土感染寨卡(Zika)病毒病例。

两大机构表示，在26名新增病例当中，24名是与既有群聚感染地有关，另外两例则未发现任何与既有群聚感染地的关联性。

卫生部及国家环境局表示，对Aljunied Crescent/Sims Drive这个既有群聚感染地的两名病例身上寨卡病毒进行序列分析发现，其病毒并非源自于南美洲。

“分析发现，这个病毒是属于亚洲型，可能是从已在东南亚间传播的病毒演变而来。这两名病例的病毒并非源自南美洲。”

卫生部及国家环境局表示，一研究小组正在进行分析，不久后将发布更多细节。(完)