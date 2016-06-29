金交所国际板债券充抵保证金首单业务落地 交银香港首家试水

路透北京6月29日 - 中央国债登记结算有限责任公司周三表示，债券充抵上海国际黄金交易中心交易保证金首单业务已于6月27日完成，交通银行香港分行成为首家开展此项业务的国际会员，当日交银香港完成充抵额度共计1,200万元人民币的债券充抵申请。

中国债券信息网的公告并称，该业务是中央结算公司继2015年联合中金所推出债券充抵期货交易保证金业务后，将国际通行的债券充抵保证金制度再次引入黄金市场，标志着中国债券市场和黄金市场开展跨市场实质性业务合作的开端。

“非常欢迎债券充抵保证金业务的推出，该业务拓展了国际会员的交易保证金来源，有效降低了资金占用成本。未来交银香港将继续结合自身业务需要进一步开展债券充抵业务。”交银香港称。

6月27日，交银香港完成充抵额度共计1,200万元的债券充抵申请，经上海黄金交易所国际板确认后，通过中央结算公司担保品管理服务系统成功冻结相应国债，该笔充抵额度实时生效。

上海黄金交易所（金交所）国际板的国际会员可利用其托管在中央结算公司等境内指定债券托管机构的合格债券作为信用担保，用于开展金交所延期类保证金品种的交易，从而减少国际会员人民币资金的实际占用成本。

公告并显示，下一步，中央结算公司担保品业务将在充分保障债券充抵保证金业务顺利开展和平稳运行的基础上，深化债券的金融功能，发挥担保品管理作为金融市场内在风险稳定器的作用，同时进一步与国际市场接轨，扩大跨境担保品管理服务领域。（完）