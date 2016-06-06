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中国财经 | 2016年 6月 6日 星期一 16:36 BJT

上海金交所：国际会员询价代理业务试点启动 采取个案审批准入原则

路透北京6月6日 - 中国上海黄金交易所周一称，正式启动国际会员询价代理业务试点，国际会员询价代理业务试点采取个案审批的准入原则，询价代理业务试点的交易类型范围为询价即期、询价远期、询价掉期、询价期权。

刊登在金交所网站的关于开展国际会员询价代理业务试点工作有关事项的通知指出，对具有参与询价业务需求的国际客户，国际会员应根据合规审慎、风险可控等原则进行风险评估，并向上海国际黄金交易中心有限公司提交该国际客户业务试点申请。

通知并指出，国际会员询价代理业务试点应遵守《上海黄金交易所询价业务交易规则》、《上海黄金交易所询价业务交易细则》、《上海黄金交易所询价期权交易规则》等相关规定。（完）

更多细节，请点选金交所网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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