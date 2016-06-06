上海金交所：国际会员询价代理业务试点启动 采取个案审批准入原则

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京6月6日 - 中国上海黄金交易所周一称，正式启动国际会员询价代理业务试点，国际会员询价代理业务试点采取个案审批的准入原则，询价代理业务试点的交易类型范围为询价即期、询价远期、询价掉期、询价期权。
刊登在金交所网站的关于开展国际会员询价代理业务试点工作有关事项的通知指出，对具有参与询价业务需求的国际客户，国际会员应根据合规审慎、风险可控等原则进行风险评估，并向上海国际黄金交易中心有限公司提交该国际客户业务试点申请。
通知并指出，国际会员询价代理业务试点应遵守《上海黄金交易所询价业务交易规则》、《上海黄金交易所询价业务交易细则》、《上海黄金交易所询价期权交易规则》等相关规定。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。