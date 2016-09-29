新交所预计收购波交所可助其增强亚洲船运衍生品业务

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透新加坡9月28日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)一名高管对路透表示，该交易所认为在收购伦敦波罗的海贸易海运交易所(波交所)之后，有希望围绕亚洲热门船运航线开发新的货运衍生产品，并扩大对货运衍生产品的使用。
“我们相信波交所和新交所可以共同努力将一些机会变为现实，包括创造和采用新的亚洲船运路线指标，”新交所衍生产品主管Michael Syn对路透称。
波交所股东周一批准以8,700万英镑(1.13亿美元)被新交所收购，将来自全球两大海运枢纽的这两家交易所合二为一。
“亚洲船运大户--中国、日本和韩国--以远期运费协议(FFA)衡量的市场参与度较低。我们能够利用我们的市场地位和本地区的资源，培养价格风险管理水平，”Syn在发给路透的回应电邮中表示。
“我们还可增强与现有客户谈判铁矿石和煤炭船运费率的实力，”他说。新交所已开始提供铁矿石和炼焦煤运费定价指标，这两种商品在主要依靠海运的乾散货物中占比最大。
新交所市值为58亿美元，目前正在等待监管方批准该交易。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
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