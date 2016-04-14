新加坡金管局意外宽松政策 因经济增长较预期更为温和

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透新加坡4月14日 - 新加坡金管局周四意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前的预期更为温和。
之前一些亚洲央行今年相继宽松了货币政策，因各国当局都在抗击疲弱的全球需求，这已经影响到出口并打压了增长。
“我认为这是正确的政策行动。增长绝对在减弱，”瑞士信贷分析师Michael Wan表示。
他并称，“他们似乎意识到就业市场较预期略微疲软。”
金管局称，设定坡元名义有效汇率(NEER)区间斜率为零，从2016年4月14日开始。这项政策不是为了让本币贬值，只是取消之前坡元NEER政策区间“温和逐步”升值的路径。
“这项政策不是为了让本币贬值，只是取消之前坡元NEER政策区间温和逐步升值的路径，”金管局表示。
在金管局政策决议出炉后，坡元兑美元跌至1.3590，为4月5日以来最低。
金管局并称，今年核心通胀可能会更加以渐进的态势回升。
在全球需求迟滞和低通胀的背景下，金管局去年两度放宽货币政策，其中一次是在2015年1月未事先安排的政策会议上。
路透调查访问的分析师之前大多预期，金管局这次将维持其基于汇率的货币政策不变；但有些分析师也预期会放宽政策，因出口和制造业疲弱。
新加坡金管局通过调控坡元汇率来管理货币政策。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的区间内上下波动。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率。(完)
(编译 李春喜/戴素萍 审校 杜明霞/王颖)
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