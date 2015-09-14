新加坡执政党在选举中轻松大胜 可能重新审视政策

路透新加坡9月12日 - 新加坡执政党在周五的大选中轻松击退反对派的挑战取得大胜，并进一步增加其在议会的席位。

外界原本就一直预期，自1965年新加坡独立以来一直执政的人民行动党(PAP)将会取胜，不过反对党派原先曾期望赢得足够选票，以对PAP在政坛的主导地位发起挑战。

选举结果显示，PAP得到约69.9%的选票，高于2011年上次选举时获得的60.1%。在上届议会中，该党获得了87个席位中的79席。而在扩大规模后的议会中，PAP掌握着89个席位中的83席；反对党工人党最终仅取得六席，比上届议会的七席还要少。

经济风险是本次选举的关注焦点所在，因为中国经济放缓和市场震荡带来不确定性。

新加坡最大银行--星展银行本周将该国经济增长预估调降至1.8%，低于2-2.5%的官方预期。

“最后我要说，考虑到经济不确定性，(选举结果)归因于选民的避险心态，”新加坡管理大学政情分析师兼副教授陈庆文表示。

PAP在2011年选举的糟糕表现后，被迫略微向左转，以应对反对党派有关照顾中低收入选民的呼声。

新加坡政府针对老年人推出了数十亿美元规模的医疗保险计划，出台新规为房地产市场降温，并控制外籍劳工流动。

周五取得的压倒性胜利，可能促使政府重新审视这些政策。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。