新交所拟以1.03亿美元收购波罗的海贸易海运交易所

路透新加坡/伦敦8月4日 - 新加坡交易所(SGXL.SI)称，计划出价7,760万英镑(1.03亿美元)收购伦敦的波罗的海贸易海运交易所(简称：波交所)，并且正在寻求后者股东支持该交易。

新交所周四在声明中称，寻求以每股160.41英镑的现金价格，从波交所股东手中收购他们的已发行普通股股本，相当于总交易金额为7,760万英镑。

“新交所再次声明，无法保证2016年5月25日达成的排他性协议会导致达成任何的最终协议，或者促使完成潜在的交易，”新交所在声明中称。

路透此前在周二援引消息人士称，新交所准备向波交所提出正式收购要约，两家公司之前已进行了数月的磋商，最终进入了排他性谈判阶段。消息人士告诉路透，这项潜在交易的金额达1亿美元。

波交所周四另外表示，将与主要股东进行协商，以寻求他们支持新交所的收购要约。

“获得足够的支持和波交所董事会的批准后，预计才会向股东们分发协议安排并宣布召开大会，让股东们就新交所提出的要约进行表决，”波交所在声明中称。

波交所发言人称，股东大会不太可能在9月前召开。(完)