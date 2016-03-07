新加坡交易所竞购波罗的海贸易海运交易所

路透新加坡3月7日 - 新加坡交易所(SGX) (SGXL.SI)竞购伦敦波罗的海贸易海运交易所，旨在提振船舶经纪商和大宗商品贸易商之间的衍生品交易，密切贴合该交易所开发亚洲干散大宗商品定价基准的努力。

熟悉SGX策略的消息人士表示，尽管全球大宗商品市场重挫，但长期看乾散货运衍生品市场和清算业务仍蕴含希望，并且SGX热衷于提高其铁矿石、液化天然气和焦煤等亚洲定价基准的吸引力。

“这将加强SGX与很多大型客户的联系，他们之间已经有一定程度的交易，”一位消息人士称。

消息人士拒绝署名，因未被授权对媒体表态。SGX拒绝置评。

新加坡是全球第二繁忙的集装箱港口，是逾130家国际航运集团的总部所在地，而且该国政府已经将航运列为关键产业。尽管近期经济震荡，但对铁矿石和煤炭等干散大宗商品的长期需求料强劲，因为印度、印尼和中亚国家跟随中国，瞄准了基础设施发展。

因此，取得对波罗的海贸易海运交易所的控制权，对SGX来说是很自然的举措。

波罗的海贸易海运交易所有约380个股东，其中多数来自航运业。波罗的海贸易海运交易所编制每日乾散货运指标价格，以及用于干散大宗商品衍生品的数据。(完)