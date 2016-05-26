焦点：新加坡交易所收购波交所的谈判进入排他性阶段

路透新加坡/伦敦5月25日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)与伦敦波罗的海贸易海运交易所(波交所)周三表示，双方正就SGX收购后者进行排他性谈判。数个世纪以来，波交所一直是全球航运业的中心。

波交所创建于1744年，现虽已不再是包租船只的商议场所，却拥有全球船运费率的指标指数，为数以十亿美元计的航运衍生品市场提供交易平台。

目前全球航运业陷入数十年来的最低谷，大宗商品暴跌加上船只数目增加，导致运费滑至纪录低点。

周三稍早消息人士对路透称，SGX与波交所已进入排他性谈判，其中一位消息人士称，该潜在交易对波交所的估值可能在1亿美元左右。

两家交易所在后来的一份声明稿中称，双方已进入排他性谈判阶段，有效期至6月30日。

收购波交所将可助力SGX执行长罗文才推动营收来源多元化的计划。市值59亿美元的SGX，正苦于股票挂牌和证券交易量萎靡不振的难题。

“而且，新加坡想成为全球海运枢纽的雄心，增强了SGX进行这项交易的想法，”罗文才对记者说。

SGX看好航运衍生品及清算业务的巨大长期潜力，已推出铁矿石、液化天然气和焦煤等新合约产品，来增加SGX亚洲大宗商品定价指标的吸引力。

波交所主席Guy Campbell在声明中称：“董事会认为，这项并购提议对波交所和其所服务的所有市场相关方来说是令人兴奋的进展。”

“SGX已表明如果能成功收购，将维持波交所现有业务模式、据点和在伦敦的大楼，以做为波交所未来成长的平台。”

波交所为大约380名股东所拥有，其中许多来自航运业。该交易所提供每日指标费率及指数，是全球用以交易和决定运费合约的基准。

波交所表示，未来几周将与SGX、股东及更广泛的会员举行联合会议，说明提案条款，再提出一份协议；该协议可能成为对股东建议书的基础。

Campbell表示，已经和几名股东讨论过，其反馈“非常支持且正面”。

“我相当乐观地认为我们将给股东提出一份提案。”Campbell告诉路透。“我们正在努力，希望取得成功的结果。”

SGX称并不保证能达成协议。

今年2月底，在SGX表示正寻求收购波交所之后，这一全球航运业务枢纽确认已收到多方“试探性接洽”。

之前消息人士告诉路透，伦敦金属交易所(LME)(0388.HK)、芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、中国招商局集团和普氏(Platts)为其他潜在竞标方。(完)