焦点：新加坡交易所准备正式提出收购波罗的海贸易海运交易所

图为新加坡交易所(SGX)的logo。 REUTERS/Edgar Su/File Photo

路透新加坡/伦敦8月2日 - 熟悉情况的消息人士周二称，新加坡交易所(SGX)准备正式提出收购位于伦敦的波罗的海贸易海运交易所。两家公司之前已进行了几个月的讨论，最终进入了排他性谈判阶段。

波罗的海贸易海运交易所成立于1744年，现在已不再是一个租船平台，而是拥有自己的全球海运费指标指数，并为数十亿美元计规模的运费衍生品市场提供一个交易平台。

上述消息人士说，双方已达到推进该交易的关键里程碑，新交所准备发出正式收购提议。

波罗的海贸易海运交易所拒绝置评，新交所的一位发言人提到了5月的声明。该声明称，两家公司均将受益于新的增长机会。

“有某些持续和承诺的成分，这对确保交易推进很重要，”一位不愿具名的消息人士称。

双方曾在5月25日表示，新交所进行收购波罗的海贸易海运交易所的排他性磋商。磋商随后被延长至8月31日。

消息人士称，这项潜在交易价值在1亿美元区间。

波罗的海贸易海运交易所有大约380名股东，其中大多来自船运行业，而任何并购交易都需要获得多数股东的批准。

**未受英国退欧影响**

新交所的这项收购，将会在其受股票上市活动和证券交易量低迷的冲击时，提振该交易所多元化营收来源的计划。

英镑贬值也会令其受益。英国6月公投决定退欧后，英镑兑美元下滑14%，但随后反弹了近4%。

消息人士称英国退欧不太可能影响交易，因新交所在寻求拓展其在全球船运领域的业务，并已在开发铁矿石、液化天然气和焦煤等大宗商品的亚洲定价基准。

新交所近期因一系列交易中断事件而饱受指责。

大宗商品市场重挫，同时船只数量增多导致运输成本降至纪录低位之后，全球航运业挣扎在数十年来最糟糕的市场环境中，这一收购交易因而应运而生。

波交所每日发布的指标运费和指数，以及航运衍生品或国际远期运费协议(FFA)市场使用的数据都用于航运合约的交易结算，其中后一类数据允许投资者对未来的航运价格建仓。这些数据是每天从48个市场参与者，亦即指数汇报小组成员(panelists)处搜集而来。

一个潜在的阻力是，是否有足够多的指数汇报小组成员愿意为他们贡献的数据签排他协议，这对交易而言是一项关键要求。

当被问及与指数汇报小组成员的商谈时，波交所的发言人称该所“对进展很满意”。

波交所将指数汇报小组成员签约的最后期限定在7月29日，上周该所称这个期限会“推动新交所确定对波交所的收购要约”。

2月时，在新交所称其寻求收购波交所之后，波交所证实它已收到若干个“初步接洽”。

消息人士之前告诉路透，伦敦金属交易所(LME)(0388.HK)、芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、中国招商局集团以及普氏(Platts)都是潜在的竞购方。(完)