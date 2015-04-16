新加坡交易所表示未着手与中国建立跨境股市投资联系

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透新加坡4月15日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周三表示，未着手与中国股市建立股票交易联系。
目前有人猜测，新加坡与中国可能仿照沪港通模式，建立跨境股票投资联系。
新加坡交易所在声明中称，“本交易所目前未着手建立这样的联系，但对未来达成有利于我们合伙人及股东的合作仍持开放态度。”(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。