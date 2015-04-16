新加坡交易所表示未着手与中国建立跨境股市投资联系

美指回调人民币大幅收升 逢低购汇致午后涨幅收窄

路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。