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中国财经 | 2015年 4月 16日 星期四 11:27 BJT

新加坡交易所表示未着手与中国建立跨境股市投资联系

路透新加坡4月15日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周三表示，未着手与中国股市建立股票交易联系。

目前有人猜测，新加坡与中国可能仿照沪港通模式，建立跨境股票投资联系。

新加坡交易所在声明中称，“本交易所目前未着手建立这样的联系，但对未来达成有利于我们合伙人及股东的合作仍持开放态度。”(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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