独家：新加坡交易所竞购波罗的海贸易海运交易所进入排他性谈判

路透新加坡/伦敦5月25日 - 据知情消息人士周三称，伦敦波罗的海贸易海运交易所已与新加坡交易所(SGXL.SI)就潜在出售事宜进入排他性谈判阶段，此前数月内有多家公司竞购这家拥有数百年历史的交易所。

波罗的海贸易海运交易所和新加坡交易所均拒绝置评。

消息人士称，进入高级谈判不一定意味着保证出售。由于消息尚未公开，消息人士拒绝具名。

伦敦金属交易所(LME)(0388.HK)、芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、中国招商局集团和普氏(Platts)为其他潜在竞标方。

今年2月底，在新加坡交易所表示正寻求收购波罗的海贸易海运交易所之后，这一全球航运业务枢纽确认已收到多方“试探性接洽”。

其中一位消息人士称，该潜在交易对波罗的海贸易海运交易所的估值可能在1亿美元左右。(完)