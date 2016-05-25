独家：新加坡交易所竞购波罗的海贸易海运交易所进入排他性谈判

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡/伦敦5月25日 - 据知情消息人士周三称，伦敦波罗的海贸易海运交易所已与新加坡交易所(SGXL.SI)就潜在出售事宜进入排他性谈判阶段，此前数月内有多家公司竞购这家拥有数百年历史的交易所。
波罗的海贸易海运交易所和新加坡交易所均拒绝置评。
消息人士称，进入高级谈判不一定意味着保证出售。由于消息尚未公开，消息人士拒绝具名。
伦敦金属交易所(LME)(0388.HK)、芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、中国招商局集团和普氏(Platts)为其他潜在竞标方。
今年2月底，在新加坡交易所表示正寻求收购波罗的海贸易海运交易所之后，这一全球航运业务枢纽确认已收到多方“试探性接洽”。
其中一位消息人士称，该潜在交易对波罗的海贸易海运交易所的估值可能在1亿美元左右。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。