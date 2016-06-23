新加坡等交易所上调保证金 因担心英国公投后市场波动

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透香港6月23日 - 新加坡交易所(SGX) (SGXL.SI)称已上调企业保证金，因预计英国脱欧公投会导致市场波动加剧。
亚洲将是周四英国脱欧公投后第一个开始交易的市场。
交易员预计市场将极为波动，尤其是汇市及相关外汇衍生品合约，特别是如果“脱欧”阵营胜利。
亚洲交易所中，新加坡交易所率先证实上调交易保证金，不过交易商对路透称，香港交易所(0388.HK)及伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)旗下LCH的澳洲分支私下均对经纪商称，可能上调保证金，或追加保证金。
LCH一发言人拒绝置评，但表示公司规定允许其追加保证金。港交所拒绝回应。
**未雨绸缪**
结算机构是全球交易基础架构中的一个关键部分，处于交易的两个对手方之间，确保在任何一个对手方破产的情况下交易都能完成。为了降低违约风险，结算机构一般会要求客户在当日结束时拿出一定数额的保证金--通常为现金或证券。但是在价格大幅波动的情况下，对这些保证金的要求可以提高，或是在交易日中间提出追缴。
交易商向路透表示，亚太交易商也采取了一系列预防措施，包括提高对客户的保证金要求、对交易系统进行压力测试、增加人力以保证完全满足客户调整仓位的需要。
不少员工将随时待命，重要的决策人士届时必须出现在交易场所。
世界各大银行也在未雨绸缪。
汇丰一高管称，该行已经增加全球市场部门人手，另有人员随时待命。一发言人称，汇丰已为英国公投可能引起的任何市场反应做了准备。
(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 艾茂林/郑茵)
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