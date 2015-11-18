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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 11:22 BJT

《路透峰会》新加坡交易所考虑明年第一季推出企业债交易平台

路透新加坡11月18日 - 新加坡交易所(SGX) 执行长称，考虑在2016年第一季推出一个企业债交易平台，寻求扩大产品系列，以提高营收。

在监管调整促使全球投行削减固定收益业务之际，SGX认为推出该领域交易平台是一个商机。

“除了分散营收来源外，我们也从SGX作为多资产平台的角度进行考虑，”Loh Boon Chye在新加坡路透全球投资峰会受访时表示。

SGX是亚洲企业发行人主要上市平台，34个国家的企业逾2,000支债券在此挂牌，定价货币达19种。不过SGX仍考虑进一步扩展，允许美元、日圆和欧元定价债券在此交易。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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