《路透峰会》新加坡交易所考虑明年第一季推出企业债交易平台

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月18日 - 新加坡交易所(SGX) 执行长称，考虑在2016年第一季推出一个企业债交易平台，寻求扩大产品系列，以提高营收。
在监管调整促使全球投行削减固定收益业务之际，SGX认为推出该领域交易平台是一个商机。
“除了分散营收来源外，我们也从SGX作为多资产平台的角度进行考虑，”Loh Boon Chye在新加坡路透全球投资峰会受访时表示。
SGX是亚洲企业发行人主要上市平台，34个国家的企业逾2,000支债券在此挂牌，定价货币达19种。不过SGX仍考虑进一步扩展，允许美元、日圆和欧元定价债券在此交易。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”