《路透峰会》新加坡交易所考虑明年第一季推出企业债交易平台

路透新加坡11月18日 - 新加坡交易所(SGX) 执行长称，考虑在2016年第一季推出一个企业债交易平台，寻求扩大产品系列，以提高营收。

在监管调整促使全球投行削减固定收益业务之际，SGX认为推出该领域交易平台是一个商机。

“除了分散营收来源外，我们也从SGX作为多资产平台的角度进行考虑，”Loh Boon Chye在新加坡路透全球投资峰会受访时表示。