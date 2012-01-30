上海2015年将基本确立全球人民币产品中心地位

中国首次对“十二五”(2011-2015年)时期打造上海国际金融中心做出详细规划，力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。

* 2015年基本确立上海全球性人民币产品交易、定价和清算中心地位

* 到2015年上海金融市场(不含外汇市场)交易额将达约1,000万亿元人民币

* 加快构建人民币跨境投融资中心

* 料对其他金融中心产生影响,但短期难撼动香港地位

路透北京1月30日电---中国首次对"十二五"(2011-2015年)时期打造上海国际金融中心做出详细规划,力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.

发改委网站上的新闻稿并援引相关负责人称,到2015年上海金融市场(不含外汇市场)交易额将达到1,000万亿元人民币左右,主要金融市场规模保持或进入世界同类市场前列.

分析人士认为,外汇等金融市场的逐步开放,以及金融深化改革应该能巩固上海的金融中心地位;上海崛起料对尤其是香港的其他金融中心产生影响,并寻求自身相对有优势的新兴领域,但短期内香港的全球金融中心地位尚难撼动.

"(上海)有资本市场的主板交易所上交所,以及外汇交易中心,且从政府层面明确上海金融中心的地位,今年增值税扩围也从上海率先开始,都昭显上海具备地缘,政策等各方面的优势."国务院发展研究中心社会经济研究部副部长林家彬称.

他认为,从各方面的条件看,上海最具备条件建成国际金融中心城市;但若从城市的竞争力看,上海要建成全球金融中心仍有许多功课要做,短期内撼动不了香港全球金融中心地位.

发改委新闻稿并称,到2015年,参与上海金融市场的境外投资者规模将明显扩大;上海证券交易所主要指数、上海大宗商品期货价格的国际影响力明显提升,上海银行间同业拆借利率成为境内外人民币资产定价的主要基准利率,人民币汇率中间价成为境内外人民币交易定价的主要汇率基准等.

此外,到2015年,上海金融市场直接融资额占社会融资规模比重将达到22%左右;管理资产规模达到30万亿元左右.

新闻稿提供的数据显示,2010年上海金融市场(不含外汇市场)交易总额386.2万亿元,比2005年增长10倍;截至2010年末,上海金融机构总数达1,049家,比2005年末增加439家.

此前,中国国务院明确提出,到2020年上海基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心,并对上海国际金融中心建设的主要任务和措施等进行了全面部署.

**加快构建人民币跨境投融资中心**

在金融市场对外开放方面,规划提出要加快构建人民币跨境投融资中心,"推进上海证券市场国际板建设,支持符合条件的境外企业发行人民币股票."但没有提及具体时间表;并逐步扩大境外机构在境内发行人民币债券的发债主体和规模.

中国股市沪综指.SSEC早盘收低0.32%,上海板块未有突出表现.

规划并提出,要支持证券市场扩大QFII(合格境外机构投资者)投资规模和投资范围,探索外资投资期货市场、金融衍生品等金融市场的制度安排;配合拓宽境外人民币资金回流渠道,稳妥推进境外机构以人民币资金投资境内债券和其他金融市场试点.

"继续推动银行业、保险业对外开放,稳步推进证券业、期货业对外开放,支持符合条件的在沪合资证券公司扩大业务范围."规划称.

同时,将加快发展跨境贸易和投资人民币结算业务,研究推进在上海开展个人对外直接投资试点.支持在沪金融机构继续试点与贸易有关的人民币跨境融资、担保等资本项下的跨境人民币业务,鼓励境内银行直接向境外项目提供人民币融资或通过境外分支机构或代理行对外提供人民币贷款.

此外,要支持在沪金融机构扩大QDII(合格境内机构投资者)业务规模,丰富合格境内投资者类型,拓宽境内机构和个人投资者参与境外金融市场的渠道.

规划并称要加强上海与纽约、伦敦、新加坡等全球主要国际金融中心的交流合作,探索创新交流合作机制,"积极实施'走出去'战略,探索参与境外证券交易机构的并购,不断扩大海外影响力."

发改委还对上海金融发展环境建设做出规划,包括完善金融税收制度、会计标准、信用体系建设、金融监管制度等.(完)

欲知更多详情,请浏览发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 李然/沈燕; 审校 张喜良

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