中国首单两融债权ABS登场 其中优先级可在证交所挂牌--报载

路透上海8月7日 - 备受市场关注的证券公司两融债权ABS(资产支持证券)终于浮出水面。上海证券报周五报导，中国首单以券商两融融出资金债权为基础资产的资产支持证券 --“华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划”周四起正式发行，其中优先级并将在上海证券交易所挂牌转让。

报导称，该专项计划管理人为国泰君安证券资产管理公司，基础资产为华泰证券的两融融出资金债权，产品采用了优先级、次级的分层结构，合计募集规模5亿元人民币，其中优先级目标规模为4.75亿元，次级目标募集规模为0.25亿元。

该专项计划设置了严格的基础资产入池标准，初始入池客户的维持担保比例须大于等于150%，且单个融资客户入池的基础资产金额不得超过专项计划总募集规模的5%，充分保证了入池资产的安全性和分散度。

报导指出，为了降低证券和融出资金债权的期限错配、保证资产池的收益率水平，国君资管作为管理人设计了自动化的资产筛选系统进行资产循环购买，并附加了原始权益人对不符合基础资产标准资产的回购承诺，以降低资产池的信用及期限风险。

此外，上述专项计划的另一大亮点，在于优先级资产支持证券可在上海证券交易所进行转让；优先级资产支持证券获得了AAA级评级，单个客户最低参与金额为1,000万元；次级资产支持证券全部由原始权益人持有。

中国证监会7月初宣布将进一步扩大国内券商的融资渠道。证监会新闻发言人张晓军的话表示，券商发行短期公司债试点将扩容到所有券商，同时允许券商开展融资融券收益权资产证券化业务。(完)

(发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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